Płacz i żałoba na Syberii. Wyszło na jaw, ilu mają zabitych

Młodzi Rosjanie z Irkucka na Syberii, choć uczą się w klasie mundurowej szkoły Gwardii Narodowej, nie chcieli siadać w dostarczonych do szkoły "ławkach bohaterów". Tłumaczyli rodzicom, że "to jakby siadać na grobie". Tak zwane ławki bohaterów oklejone zostały wizerunkami poległych rosyjskich żołnierzy - do tego opis ich życiorysów oraz lista przyznanych im odznaczeń. "Zajęcie takiego miejsca ma być dla ucznia zaszczytem" - czytamy w komunikacie władz Irkucka.