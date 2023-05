Wpadł na kolację. Niespodziewana francuska wizyta Zełeńskiego owocna

Wpadł na kolację. Niespodziewana francuska wizyta Zełeńskiego

"La Liberation" dodaje, że ukraiński prezydent zawsze eskaluje swoje oczekiwania wobec Europy, zatem z pewnością jego misja łączyła się z kolejnymi prośbami o potężniejsze i nowocześniejsze uzbrojenie. "Les Echos" komentuje, że już z wcześniejszych wizyt, do jakich doszło w czasie tego weekendu, Zełenski wyjechał z obietnicą rekordowej pomocy ze strony Berlina (w wysokości 2,7 mld euro) i Nagrodą Karola Wielkiego. We Francji do tego bagażu dołożył kolejne atuty.