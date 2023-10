Świętują atak Hamasu na Izrael. Niepokój w Europie i USA

Studenci z organizacji Students for Justice in Palestine w całych Stanach Zjednoczonych świętowali w sobotę "opór". W Nowym Jorku pro-palestyńskie grupy, w tym m.in. Within Our Lifetime, Samidoun, Decolonize This Place, Al-Awda ogłosiły, że zorganizują wiece na Times Square. W poniedziałek pod konsulatem Izraela planują też demonstrację "w obronie bohaterskiego palestyńskiego ruchu oporu".