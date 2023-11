Hamas porwał jego kuzyna. Izraelczyk apeluje o zawieszenie broni i negocjacje zamiast rozlewu krwi

To nielegalne. Oczywiście, że trzeba karać ludzi za to, że otwarcie popierają organizację terrorystyczną. Ale odbieranie im od razu obywatelstwa to zbyt ekstremalny środek. Rząd chce to prawo wprowadzić na czas wojny, ale po wojnie może się okazać, że jak wyrazisz współczucie dla cywilów z Gazy albo będziesz za pokojem, albo skrytykujesz Netanjahu, to podciągną cię pod to prawo. To zagrożenie dla naszej demokracji.