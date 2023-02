Superbroń dla Kijowa. Przeciek z Londynu

Gazeta podała, powołując się na źródła na Ukrainie, że rakiety mają być użyte do ataków na cele na Krymie. Pocisk przeciwokrętowy Harpoon może razić cele w zasięgu do 240 kilometrów, podczas gdy zasięg wystrzeliwanego z powietrza pocisku Storm Shadow wynosi do 400 kilometrów. Oznacza to, że w polu rażenia pocisków znalazłby się cały okupowany półwysep krymski, na którym znajdują się strategicznie ważne bazy lotnicze i morskie armii Putina.