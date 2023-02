"Wyspiarska Anglia zrobi bul, bul"

Wizyta Zełenskiego na Wyspach była głównym tematem rosyjskich propagandystów w publicznej telewizji. Pupil rosyjskiego dyktatora Władimir Sołowjow z gośćmi rozmawiał o tym, co stałoby się, gdyby zachodni partnerzy dostarczyli Ukrainie to, o co prosi Zełenski.