Dowodził okupacją szpitala psychiatrycznego. Teraz pomaga w Turcji

- Teraz zrobimy krótkie nagranie, podziękujesz nam i będziesz wolna, będziesz pod opieką prezydenta Putina - relacjonowała słowa Martynowa Hanicka. Kobieta spytała go, za co ma mu dziękować. - Pochylił się blisko mojej twarzy, spojrzał mi w oczy i powiedział: "za to, że żyjesz" - dodała.