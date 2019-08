Sukces Franky'ego Zapaty. Nietypowy komentarz Pawła Kukiza

Paweł Kukiz podzielił się z internautami radością z sukcesu Franky'ego Zapaty. To pierwszy człowiek na świecie, który przeleciał na flyboardzie kanał La Manche. W komentarzu posła nie zabrakło jednak polityki. Śmiał się z marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

"Ale UWAGA! Mam informację z rządowych kuluarów - lada dzień wchodzimy do gry i będzie przelot nad Bałtykiem!" - dodał. Do komentarza dołączył mem z Markiem Kuchcińskim i podpisał go "Flyboard +".