Marek Kuchciński i przeloty. Joachim Brudziński: powinno się pojawić słowo "przepraszam"

Afera z Markiem Kuchcińskim i jego lotami nabiera rozpędu. Na jaw wychodzą kolejne podróże, kładąc się cieniem na wizerunku marszałka Sejmu. Były minister spraw wewnętrznych i administracji dał jasno do zrozumienia, co sądzi o całej sprawie.

Marek Kuchciński milczy. Ale pieniądze zwrócił. Częściowo

Dziennikarze portalu tvn24.pl dotarli do dokumentów, z których wynika, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy marszałek Sejmu wykonał co najmniej 109 lotów.

Najczęstsza trasa to Warszawa-Rzeszów. Korzystał z gulfstreama, casy i śmigłowca Sokół. Wiadomo, że wielokrotnie zabierał ze sobą w drogę członków rodziny.

- Były miesiące, kiedy loty z Kuchcińskim miały odbywać się co 2-3 dni. W ciągu najbliższych dni chcemy skonfrontować rejestr lotów z aktywnością marszałka. Wówczas okaże się na ile były to loty służbowe, czy po prostu latał do domu - powiedział w rozmowie z reporterem WP Tomaszem Molgą Marcin Kierwiński.