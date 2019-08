Franky Zapata przeleciał nad kanałem La Manche. "Chciałem mieć po prostu frajdę"

Franky Zapata spełnił swoje marzenie. W 22 minuty przeleciał samodzielnie skonstruowanym flyboardem nad kanałem La Manche. To pierwszy raz w historii, gdy dokonuje tego osoba poruszająca się środkiem inny niż samolot.

- Gdy wylądowałem (na łodzi na wodzie - red.), to byłem naprawdę szczęśliwy, bo to już było 3/4 wyzwania za mną. Potem przyspieszyłem, bo chciałem mieć po prostu frajdę z tego - powiedział dziennikarzom Franky Zapata. I przyznał, że po 22-minutowym locie nad kanałem La Manche jest bardzo zmęczony.

- Musiałem tylko wylądować, wiedziałem, że to mi się uda - stwierdził. Dodał, że łódź, na której doszło do międzylądowania, była duża, co ułatwiło sprawę. Zapata przyznał też, że w drugiej części lotu było mu ciężko, ale zmobilizował się do dalszego wysiłku.