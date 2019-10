Strzelanina na komendzie we Włoszech. Dwóch policjantów nie żyje

Na komendzie policji w Trieście zginęło dwóch funkcjonariuszy. Ogień otworzył do nich mężczyzna, który został zatrzymany z bratem pod zarzutem kradzieży skutera.

Mężczyzna, który zastrzelił policjantów, został zatrzymany pod zarzutem kradzieży skutera. Funkcjonariusze doprowadzili go na komendę policji razem z bratem.

Policjant odprowadzał go do łazienki i wtedy mężczyzna zabrał mu pistolet. Zaczął strzelać do funkcjonariuszy, zabijając dwóch z nich.