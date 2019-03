Strajk nauczycieli. Kolejne propozycje złożyła rzecznik rządu

Rządzący prześcigają się w doradzaniu nauczycielom. Na co mogą liczyć? Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska wskazuje na zwolnienie z PIT. Krytycy zwrócili uwagę, że dotyczy ono osób do 26. roku życia. Na odpowiedź długo nie czekali.

Szerokim echem odbiły się słowa Krzysztofa Szczerskiego o "braku celibatu nauczycieli" . Szef Gabinetu Prezydenta RP odnosząc się do zarobków nauczycieli, zaznaczył, że nie muszą oni "żyć w celibacie" i mogą pobierać 500 plus. Mocno mu się wtedy oberwało.

Przekonywała też, że porównanie podwyżek dla nauczycieli wypada absolutnie na niekorzyść tych, którzy tak teraz krzyczą i ujmują się za nimi. - Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chciałby, żeby już dzisiaj te wynagrodzenia były zdecydowanie wyższe, sięgające 6000 złotych, do tego dążymy. Ale nie da się tego zrobić od razu, bo gdyby w 2013, 1204, 2015 roku pan Broniarz był skuteczny, to dzisiaj rozmawialibyśmy o podwyżkach z innego pułapu i byłoby zdecydowanie łatwiej - stwierdziła.

Zwróciła uwagę jeszcze na jedną rzecz. Powiedziała, że nauczyciele mogą skorzystać jak wszyscy inni z programu "PIT 0" dla wszystkich osób młodych do 26. roku życia. Kopcińska dodała, że "to daje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na rękę więcej".