Krzysztof Szczerski o "celibacie nauczycieli". Echa jego wypowiedzi nie milkną

Cały czas w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze dotyczące słów Krzysztofa Szczerskiego. Szef Gabinetu Prezydenta RP odnosząc się do zarobków nauczycieli, zaznaczył, że nie muszą oni "żyć w celibacie" i mogą pobierać 500 plus. Teraz polityk "obrywa".

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoje nowe projekty. Kilka grup społecznych, w tym nauczyciele, jest oburzonych, że nie ma o nich w tych planach ani słowa. Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi strajkiem. Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP, odniósł się do sprawy. Ale tylko dolał oliwy do ognia.

- Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie - ocenił w sobotę w rozmowie z radiową Trójką Szczerski. Zasugerował tym samym, że przedstawiciele tego zawodu mogą mieć dzieci, dzięki czemu będą im przysługiwały świadczenia takie jak 500 plus. I to od pierwszego dziecka - co zapowiedział sam prezes Jarosław Kaczyński na konwencji PiS.