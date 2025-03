Chaos w Niemczech. Odwołane loty, zaskoczeni pasażerowie

Związek zawodowy Verdi wezwał pracowników 13 niemieckich lotnisk do przeprowadzenia całodniowego strajku ostrzegawczego w poniedziałek. Verdi domaga się podwyżki płac o 8 proc., co oznaczałoby co najmniej 350 euro więcej miesięcznie, oraz trzech dodatkowych dni wolnych. Pracodawcy odrzucili te żądania, uznając je za nieosiągalne.