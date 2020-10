Strajk kobiet. Co oznaczają symbole towarzyszące protestom?

Strajk kobiet i czerwona błyskawica

Strajk kobiet. Co oznacza wieszak?

Podczas protestów w obronie praw kobiet od lat pojawiają się też wieszaki. Są one symbolem nielegalnych aborcji dokonywanych w Polsce przez kobiety, które nie mają dostępu do legalnych zabiegów przerywania ciąży. Wieszaki mają pokazywać niebezpieczeństwo i okrucieństwo tej metody nielegalnej aborcji.

Wieszak jest międzynarodowym symbolem osób, które walczą o prawo do aborcji. W skrócie – oznacza podziemie aborcyjne. W rękach protestujących pojawia się często druciany wieszak, który jest to najprostszym i najstraszniejszym narzędziem, wykorzystywanym w podziemiu aborcyjnym do przerwania ciąży. Najczęściej skutkiem tej metody jest nie tylko śmierć płodu, ale i samej kobiety.