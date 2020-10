Znak błyskawicy. Symbol Strajku Kobiet, ale i Szarych Szeregów

Strajk Kobiet. Co oznacza znak błyskawicy?

Symbol błyskawicy - znak SS, logo GROM-u i zespołu AC/DC

Znak błyskawicy - symbol Szarych Szeregów podczas II wojny światowej

Grupy Szturmowe były częścią Szarych Szeregów. Były to drużyny harcerskie działające w czasie okupacji oraz Powstania Warszawskiego. Należeli do nich harcerze powyżej 18. roku życia, realizujący akcję "Dziś, jutro, pojutrze". Jak podaje Związek Powstańców Warszawskich, do zadań Grup Szturmowych na "Dziś" należała Wielka Dywersja, czyli wysadzanie mostów, pociągów, odbijanie więźniów (akcja pod Arsenałem), rozbijanie granicznych posterunków niemieckich (akcja Taśma) oraz wykonywanie wyroków (akcja na Kutscherę). Z kolei do zadań na "Jutro" należały szkolenia w zakresie wojskowym - "KDK" (Kurs Dowódców Kompanii), "Agrykola" (kurs podchorążych), szkolenia saperskie, motorowe, spadochronowe. Zadaniem na "Pojutrze" była zaś nauka na studiach wyższych w ramach tajnych kompletów. Miało to przygotować młodzież do odbudowy wolnej Polski.