Kim jest Kaja Godek? Kiedy związała się z ruchem pro-life?

Kim jest Kaja Godek?

Kaja Godek pochodzi z Warszawy. Urodziła się 2 maja 1982 roku. Z wykształcenia jest anglistką – studia skończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako asystentka w jednej z warszawskich prywatnych firm. Od lutego 2016 do 2019 roku pracowała w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM, zasiadając w radzie nadzorczej.

Kim jest Kaja Godek, działaczka polskiego ruchu pro-life?

To najbardziej znana działaczka polskiego ruchu pro-life. W 2008 roku sama usłyszała, że urodzi dziecko niepełnosprawne, z zespołem Downa. Lekarze poinformowali ją wówczas, że świetle obowiązującego wtedy prawa, ciążę można zakończyć. Kaja Godek relacjonowała później ten moment: "Na tym samym oddechu zaproponowano mi zabicie tego dziecka. Oczywiście, używając delikatnych, zupełnie nieadekwatnych do sytuacji słów". Godek nie zastanawiała się ani chwili, urodziła syna Wojtka.

Kim jest Kaja Godek? Kiedy zrobiło się o niej głośno?

Nie od razu jednak Kaja Godek została rozpoznawalną działaczką i twarzą ruchu pro-life. Wzięła m.in. udział w pikiecie antyaborcyjnej pod jednym ze szpitali. Przyłączyła się też do Fundacji Pro – prawo do życia Mariusza Dzierżawskiego. Głośno o niej zrobiło się w 2012 roku, po programie Tomasza Lisa w TVP2, gdy wypowiadała się jako przedstawicielka fundacji. Dyskutowała w nim na temat obrony życia poczętego m.in. z Anną Dryjańską czy Beatą Kempą.

W Sejmie Kaja Godek po raz pierwszy wystąpiła we wrześniu 2013 roku. Wtedy prawie udało jej się przeforsować Inicjatywę Ustawodawczą "Stop aborcji". 2 lata później na sejmowej mównicy Kaja Godek mówiła o "lekarzach-aborterach". Od tego czasu aktywnie działa przeciw aborcji w Polsce. W 2016 była związana z projektem całkowitego zakazu aborcji (poza sytuacją gdy ciąża bezpośrednio zagraża matce). To doprowadziło do Czarnego Protestu.