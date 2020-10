Protesty po wyroku ws. aborcji. Mamy komentarz Naczelnej Izby Lekarskiej

Dodatkowo NIL sugeruje stworzenie nowego prawa, które pozwoliłoby tworzyć komisje lekarskie "stwierdzające istnienie przesłanek do przerwania ciąży z uwagi na wady lub uszkodzenia letalne płodu". W tym celu - ale także aby oczyścić atmosferę po wyroku TK - Naczelna Izba Lekarska "wzywa środowiska polityczne do pilnego rozpoczęcia współpracy parlamentarnej oraz dialogu ze społeczeństwem celem wypracowania rozwiązań, które pozwolą (...) unormować tę kwestię". Tym samym NIL dołącza do głosów mówiących, że powrót do status quo i niezmiennego "kompromisu aborcyjnego" będzie w tym momencie bardzo trudny.