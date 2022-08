Średniowieczna sensacja na Podlasiu. Niezwykłe odkrycie z X wieku

Na Podlasiu dokonano niezwykłego odkrycia. Pracownik Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku w swoim czasie wolnym natrafił na wczesnośredniowieczny miecz z żelaza. Broń przeleżała w ziemi ponad 1000 lat i zachowała się w świetnym stanie. Miecz jest nieuszkodzony, wstępnie datuje się go na X wiek. Oprócz broni odnaleziono fragmenty ceramiki oraz inne drobne elementy metalowe. - To niebywałe znalezisko – tak odkrycie podsumowują pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, do którego trafił bezcenny artefakt.