Sensacyjne odkrycie. "Hiszpańskie Stonehenge" największym kompleksem megalitów w Europie

Znalezione megality okazały się być zróżnicowane pod względem kształtu i rozmiaru. Mają wysokość od niespełna jednego metra do nawet ponad trzech metrów. Naukowcy podkreślają, że zachowały się w doskonałym stanie. I choć obecnie najwięcej megalitów odnotowano we Francji – jest ich tam około trzech tysięcy - to odkrycie w Hiszpanii należy uznać za bardziej znaczące, gdyż może być to największe skupisko megalitów zlokalizowanych w jednym miejscu na terenie Europy. Wiele ze znalezionych kamieni znajduje się pod ziemią. Na archeologów czekają teraz prace związane z ich wydobyciem.