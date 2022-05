Tajemnicze doły w Stonehenge. Imponujące odkrycie pod powierzchnią ziemi

Ostatnie odkrycie archeologiczne w Stonehenge to setki dużych i tysiące małych prehistorycznych dołów. Badaniami zajmował się zespół naukowców z University of Birmingham i belgijskiego Ghent University. Szczególnie imponujący okazał się duży dół - głęboki na dwa metry i szeroki na cztery metry, znajdujący się w kredowej skale. Jest on wyjątkowy, ponieważ to najstarszy ślad odkryty w Stonehenge, informujący o użytkowaniu ziemi. Dół został utworzony ponad 10000 lat temu, we wczesnym mezolicie, kiedy to Wielka Brytania została zamieszkana po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej. Wykopali go ówcześni myśliwi-zbieracze prawdopodobnie, jako pułapkę w czasie polowania na zwierzynę. - Odkrycie w północno-zachodniej Europie pokazuje, że było to szczególne miejsce dla społeczności łowców-zbieraczy tysiące lat przed wzniesieniem pierwszych kamieni – podkreślił dr Nick Snashall, archeolog badający Stonehange.