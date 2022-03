Specustawa dot. pomocy uchodźcom. Sejm wznowił obrady

- Ze zdumieniem słuchałem wypowiedzi Janiny Ochojskiej, przedstawicielki Rzeczpospolitej do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli tacy ludzie będą tak zabierać głos, to do niczego dobrego to nie prowadzi. Porażające jest to, że w taki sposób zabiera głos osoba, która podobno całe życie zajmowała się pomocą drugiemu człowiekowi - mówił Piotr Kaleta.