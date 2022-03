Kurs euro i dolara. Czarny dzień dla złotego. Rynek tego nie widział od 21 lat

Euro i dolar. Prognoza. Kiedy stanieją?

Ekonomiści wskazują na to, że kluczowym wydarzeniem dotyczącym kursów walut będzie wtorkowe spotkanie Rady Polityki Pieniężnej, na którym ma zostać podjęta decyzja co do podniesienia stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów z PKO BP RPP podwyższy stopy procentowe o 0,5 pkt proc. Ekonomiści z Credit Agricole uważają natomiast, że RPP podniesie stopę o 0,5 proc. pkt do 3,25 proc. Zdaniem ekonomistów Banku Pekao z kolei, RPP zdecyduje się na większą, niż oczekiwano podwyżkę, o aż 1 pkt proc. Na ostateczną decyzję będzie trzeba jednak jeszcze poczekać.