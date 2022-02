Baltic Pipe. Gazociąg z Norwegii ma uniezależnić Polskę od Rosji

Baltic Pipe zapewni bezpieczeństwo energetyczne

Baltic Pipe to strategiczny projekt, którego celem jest utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynek duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski. Wicepremier przypomniał, że ukończenie budowy gazociągu planowane jest na jesień. Trasa ma być przygotowana do przesyłania pierwszych ilości gazu 1 października 2022 roku.