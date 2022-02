Putin zaatakował Ukrainę. Mogą wybuchnąć zacięte walki miejskie [ANALIZA]

Walki o lotnisko w Hostomelu to najpoważniejsza porażka Rosjan, która zmusiła ich do uruchomienia oddziałów z kierunku Czarnobyla. Popołudniowe uderzenie od strony Białorusi ma otworzyć kolejną drogę do Kijowa. Problemem dla atakujących od północy mogą być warunku terenowe. Mimo osuszenia Polesia nadal królują tam podmokłe tereny i szerokie rzeki, które trzeba pokonać. Rankiem 25 lutego Ukraińcy wysadzili most na Teterewie. Szerokie bagniste doliny Prypeci, Użu czy Teterewa, mogą skutecznie powstrzymać Rosjan i Białorusinów, którzy będą próbowali uderzyć na południe.