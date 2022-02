Putin napadł na Ukrainę. Chiny weszły do gry

Chiny w czwartek odniosły się do "operacji specjalnej Putina" z ogromną wstrzemięźliwością. Jak informuje "The Telegraf", rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying powiedziała, że Pekin uważnie śledzi sytuację na Ukrainie. To odpowiedź na pytanie, czy Kreml, wysyłając wojska w rejon Donbasu, pogwałcił Kartę Narodów Zjednoczonych.