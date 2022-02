Tak się zaczęła wojna Rosji z Ukrainą [NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA]

"Od północy - z każdą minutą bezsennej nocy – jasne było, że Putin szykuje się do inwazji na szeroką skalę. Napięcie rosło z każdą chwilą - pisał nasz korespondent z Kijowa, Patryk Michalski. - Ukraińcy dzwonili do swoich rodzin i bliskich, z pytaniem: czy to już? Czy właśnie się zaczęło?