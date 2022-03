Wielka pomoc dla uchodźców może skończyć się kłopotami. Ekspert wskazuje na błędy w rządowym projekcie

Projekt zakłada, że prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym uchodźca i jego dziecko zostali wpisani do rejestru obywateli Ukrainy. Co ważne, prawo do świadczeń będzie ustalane na zasadach i w trybie wskazanym w przepisach odpowiednich ustaw, a więc wniosek np. o 500+ lub RKO uchodźca będzie musiał złożyć do ZUS w formie elektronicznej, co dla części osób może okazać się kłopotliwe bez odpowiedniego wsparcia.