Współautor sukcesu akcji szczepień w Izraelu spotka się z polskimi politykami

Spotkanie z prof. Balicerem - autorytetem w dziedzinie szczepień w Izraelu, współautorem sukcesu akcji szczepionkowej w tym kraju - odbędzie się w formie zdalnej w sali posiedzeń Senatu we wtorek w południe.

To właśnie ten polityk - korzystając z pomocy międzynarodowej organizacji non-profit ELNET (European Leadership Network) - skontaktował się z przewodniczącym krajowej rady eksperckiej ds. COVID-19 przy premierze Izraela i zaprosił go na spotkanie w Senacie. Weźmie w nim udział także Chargé d’affaires Ambasady Izraela.

Szczepienia w Izraelu. "Chcemy wykorzystać to doświadczenie"

W ciągu niespełna trzech tygodni od rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19, liczący 9 milionów mieszkańców Izrael stał się niekwestionowanym światowym liderem w statystykach szczepień. Od grudnia szczepionkę otrzymało już ponad 23 proc. tamtejszej populacji, w tym ponad 72 proc. personelu medycznego i osób powyżej 60 roku życia. W grupie seniorów 80+ zaszczepiono 79 proc. osób. Do końca marca Izrael zamierza zaszczepić wszystkich obywateli powyżej 16 roku życia.

Na sukces izraelskiego programu szczepień złożyło się kilka czynników: wczesne dopuszczenie szczepionki do użytkowania, dobrze zorganizowana ochrona zdrowia oraz duża determinacja Izraelczyków, by zaszczepić się jak najszybciej.

Za współautora szczepionkowego sukcesu w Izraelu uznawany jest zaproszony na spotkanie z polskimi politykami profesor Ran Balicer. To przewodniczący krajowej rady eksperckiej ds. COVID-19 przy premierze Izraela oraz założyciel i szef ds. Innowacji Instytutu Badawczego Clalit, który prowadzi akcję szczepień w całym kraju. Balicer jest profesorem na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Ben Guriona.

Izraelski system to mieszanka publicznej i prywatnej ochrony zdrowia. Każdy obywatel musi należeć do jednej z czterech prywatnych kas chorych - wybór należy do obywateli. Każda z kas ma obowiązek świadczyć wszystkim swoim klientom pewien podstawowy poziom usług określanych przez państwo.