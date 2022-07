Smutna historia morsa z Mielna. Zwierzę miało trafić do szpitala w Finlandii

Smutny koniec historii morsa w Bałtyku

Ostatnim miejscem pobytu sławnego morsa było fińskie miasto Kotka. Tam na lądzie spędził co najmniej jedną noc, zanim właściciel posesji, na którą zwierzę się wczołgało, zauważył go. Gdy to się stało, mężczyzna wezwał służby weterynaryjne. Po dokładnej ocenie sytuacji i stanu zdrowia morsa podjęto decyzję, by przenieść go do szpitala dla dzikich zwierząt, znajdującego się na terenie zoo Korkeasaari w Helsinkach. Niestety, pacjent nie przeżył tej podróży - można było przeczytać o tym na Tweecie umieszczonym przez ogród zoologiczny.