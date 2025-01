Słowacy szukają premiera. Gdzie jest Robert Fico?

Dwa tygodnie temu premier Słowacji Robert Fico, w tajemniczych okolicznościach poleciał do Moskwy na spotkanie z Putinem. Do dziś nie wiadomo jak się tam dostał, rządowe samoloty wciąż stoją na lotnisku. Co ciekawe, od tego czasu nie wiadomo, gdzie przebywa. Według mediów prawdopodobnie spędza wakacje w luksusowym hotelu w Wietnamie.