Żywiec. Ostrzeżenie nie wystarczyło, ponownie zaatakował rodzinę

Rzecznik żywieckiej policji asp. szt. Mirosława Piątek powiedziała, że mężczyzna od pewnego czasu stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec bliskich. - Wyzywał ich, groził, popychał i szarpał. W piątek (8 października) został zatrzymany i usłyszał zarzut. Na wniosek śledczych prokurator objął go policyjnym dozorem, nakazał mu opuścić zajmowane z bliskimi mieszkanie oraz wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Jednak mężczyzna, gdy tylko opuścił mury żywieckiej prokuratury i dotarł do domu, ponownie wszczął awanturę – poinformowała.