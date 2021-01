Śląsk. Ogłosili, że otworzą kawiarnię, uprzedziła ich kontrola sanepidu

Przyspieszone otwarcie lokalu, pomimo panującego reżimu sanitarnego, ogłosili w mediach społecznościowych. W kilku zdaniach wyjaśnili, dlaczego podejmują takie kroki. "Zważywszy, na coraz to trudniejszą sytuację w gastronomi, która również nas spotyka, oraz rządową pomoc, na którą liczyć nie możemy, pozostaje nam liczyć na samych siebie i na Was" - czytamy. Odzew przerósł ich najszczersze oczekiwania. Słowa wsparcia i solidarności spływały z całej Polski.

Koronawirus. Kontrola w dniu otwarcia

W piątek, gdy lokal miał ponownie przystąpić do działalności, z samego rana do jego drzwi zapukały kontrolerzy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy przybyli w asyście policji. Jak mówią nam właściciele lokalu, była to rutynowa, niczym niewyróżniająca się kontrola. - Sprawdzano lodówki, półki, wyglądało to tak jak zwykle. Ale trzeba oddać, że zarówno panie z sanepidu, jak i policjanci byli dla nas bardzo życzliwi - słyszymy.