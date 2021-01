Zakopianka. Turyści wracają z gór, na trasie tworzy się korek

Zakopianka to popularny odcinek trasy z Krakowa do Zakopanego. Prowadzi ona DK7 ze stolicy Małopolski do Rabki-Zdroju, żeby potem być przedłużona do DK47 do stolicy Podhala. Cały odcinek liczy sobie 102 kilometry długości - obecnie potrzeba aż 3 godzin, aby przemieścić się z gór do Krakowa.