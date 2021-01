Powrót do szkół. Przemysław Czarnek zabrał głos. Decyzja się przesuwa

Powrót do szkół - na to od wielu tygodni czekają uczniowie oraz nauczyciele. Decyzja o tym, czy nauczanie zdalne będzie kontynuowane, miała zapaść na piątkowym posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego przy premierze.

- Dziękuję serdecznie wszystkim za działania podjęte ws. ewentualnego powrotu dzieci do szkół. Ewentualnego, bo powrót do szkół nie jest jeszcze ogłoszony. To wejście w proces przygotowawczy do tego powrotu - mówił minister Przemysław Czarnek.