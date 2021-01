Koronawirus w Polsce. W przyszłym tygodniu ruszą testy nauczycieli

Jak informuje RMF FM, testy, które zostaną udostępnione nauczycielom I-III będą wykonywane metodą RT-PCR. Będzie można je wykonać w lokalnym sanepidzie lub w mobilnych punktach drive-thru od 11 do 15 stycznia. Badania będą miały charakter dobrowolny. Nauczyciele bez objawów, którzy nie zdecydują się na poddanie testowi będą mogli wrócić do nauczania.

Koronawirus w Polsce. Przyspieszyć powrót do szkoły

Ministerstwo Zdrowia nie uzależnia przywrócenia nauki stacjonarnej w szkołach od wyników zaplanowanego procesu testowania nauczycieli. Resort podejmie taką decyzję na podstawie statystyk odzwierciedlających dobowy przyrost zakażeń w całym kraju. Program testowania nauczycieli dotyczy pedagogów nauczających w klasach I-III, gdyż to właśnie dzieci uczęszczające do trzech pierwszych klas podstawówki mają jako pierwsze wrócić do szkolnych ławek.