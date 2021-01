Katowice. Otwarta pierwsza restauracja. Policja wystąpiła z wnioskiem o ukaranie właścicieli

Bułkęs to popularna burgerowania, która w tym roku przeniosła się z ulicy Plebiscytowej na Wojewódzką. Lokal otwarto latem po zniesieniu pierwszego lockdownu, niedługo później - w październiku - gastronomię znów zamknięto na kilkanaście tygodni, a na początku tego roku rząd ogłosił, że obostrzenia zostają przedłużone do końca stycznia.

Katowice. Otwarta restauracja pomimo obostrzeń. Klienci to testerzy

Prowadząca Bułkęs w Katowicach Sylwia Herbut oznajmiła, że klienci zaproszeni do restauracji to testerzy, a każdy na wejściu podpisuje umowę o dzieło. - Oczywiście nie wiemy, jak długo będziemy jeszcze zatrudniać testerów, czy się sprawdzą, czy to opłacalne. Dziś akcja potrwa do 22.30. Jutro również będziemy otwarci, ale nie wiemy, czy również będziemy testować jakość, czy może zorganizujemy warsztaty kulinarne - podkreśla Herbut w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.