Katowice. Ruszył nabór na pół tysiąca mieszkań w Nowym Nikiszowcu. Największa inwestycja programu Mieszkanie Plus

Rozpoczęta ponad dwa lata temu inwestycja jest największą w Polsce powstającą w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus. Mieści się w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku.

Nabór wniosków potrwa do dnia 31 stycznia. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego można wypełnić i złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na stronie katowickiego magistratu.

- Chcemy, by cały proces potrwał cztery miesiące tak, byśmy w maju mogli rozpocząć zawieranie umów najmu – podkreśliła członek zarządu PFR Nieruchomości Krystyna Wąchała-Malik.

Katowice. Program Mieszkanie Plus. Projekt nawiązaniem do nikiszowskich tradycji

Katowicka inwestycja powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego Mieszkanie Plus . W Nowym Nikiszowcu dostępne będą mieszkania różnej wielkości - od 36 do 94,5 m kw. Na osiedlu będzie też 11 lokali handlowo-usługowych. Składające się na osiedle trzy kwartały budynków są na różnych etapach zaawansowania.

Koronawirus. Tak seniorzy będą mogli zapisać się na szczepienie. Michał Dworczyk zdradza szczegóły

Nowe osiedle jest położone w pobliżu Mrówczej Górki i Nikiszowca, którego zabytkowa architektura inspirowała projektantów z warszawskiej pracowni 22Architekci. Układem urbanistycznym i wyglądem nowe domy nawiązują do pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali niskie, czterokondygnacyjne budynki tak, by tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami. Kolorystyka elewacji odnosi się bezpośrednio do nikiszowskich tradycji.