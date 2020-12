Katowice. W styczniu ruszy nabór do 513 mieszkań

11 stycznia ruszy nabór do 513 mieszkań na Nowym Nikiszowcu. Pierwszy etap naboru to przyznanie punktów na podstawie kryteriów społecznych przyjętych przez katowicki samorząd. Druga część będzie polegała na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej potencjalnych najemców. Zgodnie z przyjętym harmonogramem cały proces potrwa cztery miesiące, tak by w maju 2021 roku rozpoczęło się zawieranie umów najmu.

Osiedle Nowy Nikiszowiec realizuje MDR Katowice sp. z o.o. złożona z katowickiego TBS i PFR Nieruchomości S.A. - Spółki odpowiedzialnej za rynkową część rządowego programu mieszkaniowego. Ponad pół tysiąca mieszkań przy ul. Górniczego Dorobku to nie tylko inwestycja, która jako pierwsza na Śląsku zostanie przekazana najemcom, ale także najbardziej wpisująca się charakter lokalizacji, w której powstaje. Osiedle położone niespełna półtora kilometra od Nikiszowca nawiązuje swoim układem urbanistycznym i architekturą do zabytkowej dzielnicy. Nie tylko ułożone w kwartały budynki czy ceglany kolor elewacji są inspirowane tradycyjną śląską zabudową z początku ubiegłego wieku, ale także dobrze zaprojektowane przestrzenie wspólne. Każdy z trzech kwartałów ma swój dziedziniec, który wypełni się zielenią, a serce osiedla będzie stanowił centralny plac, czyli miejsce nawiązywania sąsiedzkich relacji.

Architektura osiedla i jego lokalizacja to nie jedyne atuty Nowego Nikiszowca. W ramach inwestycji oferowane są mieszkania o różnorodnej strukturze i metrażach. To zarówno mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe, od 36 mkw. do niemal 95 mkw. Dodatkowo w parterach budynków przewidziano aż 14 lokali usługowych.

Budowanie mieszkań na wynajem to ważna misja i mierzenie się z dużymi oczekiwaniami, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za jakość życia przyszłych najemców. Finalizujemy tę inwestycję w szczególnym momencie. Trwająca pandemia sprawia, że dach nad głową jest dla nas wszystkich największą wartością. Bezpieczeństwo, funkcjonalność, dostępność i dobre otoczenie miejsca, w którym mieszkamy to dla nas najważniejsze kwestie. To wszystko mamy do zaoferowania naszym przyszłym najemcom na Nowym Nikiszowcu. Komfortowe, wykończone pod klucz mieszkania, sąsiedztwo terenów zielonych i przestrzenie wspólne umożliwiające spędzanie wolnego czasu na osiedlu są tym, co wyróżnia naszą ofertę - podkreśla Krystyna Wąchała -Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Zobacz też: Koronawirus. Chory wiceminister samowolnie wziął amantadynę. "Stan wyższej konieczności"

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób ubiegających się o najem mieszkania pierwsza część naboru odbędzie się online. Wnioski będzie można składać poprzez stronę internetową www.katowice.mdr.pl, a także stronę Urzędu Miasta Katowice. Natomiast dla osób, które nie posługują się internetem, zostanie uruchomiony specjalny system pomocy telefonicznej. Warunkiem ubiegania się o najem mieszkania jest złożenie wniosku do końca stycznia 2021 roku oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do końca lutego 2021 roku. Następnie samorząd przeprowadzi weryfikację i przygotuje listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Wśród ubiegających się o mieszkania na Nowym Nikiszowcu na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby poniżej 35. i powyżej 65. roku życia, niepełnosprawni czy rozliczający się z podatku dochodowego w Katowicach.

Nowy Nikiszowiec to ciekawa propozycja dla osób, które szukają mieszkania w Katowicach. Liczymy na to, że projekt będzie impulsem dla osób, które już wybrały Katowice jako miejsce pracy - by tutaj także zamieszkały, założyły rodziny, wychowywały dzieci. Lokalizacja tej inwestycji wśród zieleni, blisko klimatycznego Nikiszowca, a jednocześnie dobrze skomunikowana z centrum miasta jest na pewno warta uwagi – zwraca uwagę Ewa Lipka, rzecznik prasowy miasta Katowice.

Poziom zaawansowania prac budowlanych na osiedlu Nowy Nikiszowiec osiągnął 87 procent. W dwóch kwartałach trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach i na klatkach schodowych. W trzecim, poza pracami wewnątrz budynków, finalizowane jest wykonanie elewacji. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest spółka IDS-BUD.

Z punktu widzenia generalnego wykonawcy realizacja osiedla Nowy Nikiszowiec jest sporym wyzwaniem. To inwestycja niezwykle ciekawa pod względem architektonicznym, wymagająca dużego doświadczenia konstrukcyjnego i inżynieryjnego. Oczywiście dodatkowym wyzwaniem jest dla nas pandemia wiążąca się m.in. z istotnymi ograniczeniami logistycznymi mającymi wpływ na zarządzanie procesem realizacji prac budowlanych. W tej sytuacji tym większe znaczenie ma dla nas partnerska współpraca z inwestorem, oparta o wzajemne zaufanie i skuteczne procedury. Niemniej istotna jest też dla nas świadomość roli, jaką odgrywa budowa dostępnych cenowo mieszkań dla rozwoju społeczności lokalnych - zaznacza Marcin Idzik, prezes IDS- BUD S.A.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania.

PFR Nieruchomości S.A. prowadzi infolinię dla osób zainteresowanych ofertą spółki czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00 pod numerem (22) 703-43-49. Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres cok@mplus.pl

Więcej informacji znajduje się także na stronach internetowych:

www.katowice.mdr.pl

www.mplus.pl

www.nieruchomosci.pfr.pl

Źródło: Więcej na Katowice.eu