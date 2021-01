Częstochowa. Włamywacz niezdara. Bolesne próby ucieczki ze sklepu

W nocy z piątku na sobotę 41-letni mieszkaniec Częstochowy włamał się do sklepu w centrum miasta, skąd ukradł alkohol i papierosy. Dostał się do niego przez okno.

Mundurowi rozpoznali w nim włamywacza recydywistę, który z działalności przestępczej uczynił sobie stałe źródło dochodu. Decyzją sądu 41-latek na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Częstochowa. Okradli kompana od kieliszka, zażądali haraczu

Policjanci w Częstochowie zatrzymali parę, która okradła śpiącego 39-latka, a następnie zażądała 200 złotych za zwrot bezprawnie zabranych rzeczy. 39-letni mężczyzna czekał na pociąg, by wrócić do dom, ale postanowił napić się piwa w towarzystwie spotkanej 45-letniej kobiety.

Adam Niedzielski odpowiada rektorowi WUM. Użył mocnych słów

Po chwili dołączył do nich jej 32-letni znajomy. Po dłuższej chwili wspólnego biesiadowania 39-latek zasnął, a gdy się obudził zauważył, że został okradziony. Gdy 39-latek spał, kobieta zadzwoniła do jego żony i zażądała od niej 200 złotych w zamian za zwrot skradzionych przedmiotów. Już następnego dnia policjanci zatrzymali sprawców. Teraz grozi im do ośmiu lat więzienia.