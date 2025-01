Skandal z Polską w roli głównej. Co z wizami dla Filipińczyków?

Firma transportowa z Małopolski uzyskała pozwolenia na podjęcie pracy w Polsce przez 150 kierowców TIR-ów z Filipin. Zrekrutowano i sprawdzono kwalifikacje pierwszych pięćdziesięciu osób. Nauczyli się polskich przepisów ruchu drogowego, a nawet obsługi tachografów - szkolenia i testy są udokumentowane nagraniami wideo. Zanim przyjadą do kraju, są dokładnie sprawdzani.

- Filipińczycy od czerwca 2024 nie mogą zapisać się na spotkanie, aby złożyć wniosek o wizę. Wyjątkiem są trzy osoby, które uzyskały wizę i pracują u nas od grudnia - skarży się Wirtualnej Polsce Zbigniew Natanek, właściciel firmy Natanek Logistic. To jego zakład pracy ma akredytację władz Filipin na rekrutację pracowników.

Niedawno polskie centrum wizowe w Manilii udostępniało miesięczny kalendarz spotkań wizowych. Kandydaci na kierowców po raz kolejny próbowali "wbić się" w system informatyczny i zapisać do kolejki. Bezskutecznie. Wszystkie dostępne terminy na dany miesiąc zostały błyskawicznie zajęte. Przez kogo? Rozmówcy Wirtualnej Polski podejrzewają, że na Filipinach nieuczciwi pośrednicy wizowi przechwytują terminy spotkań i następnie odsprzedają je - osiągając krociowe zyski.

Na początku grudnia 2024 roku przed polskim centrum wizowym w Manili miała się odbyć manifestacja przeciwko "tyranii i niesprawiedliwości" dotykającej osób oszukanych na wizach. Władze nie udzieliły na nią zgody. Jak dowiedziała się WP, Filipińczycy zrzucają się na pełnomocnika, który złoży oficjalną skargę do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

O sprawie problemów z systemem wizowym niedawno informowała Wirtualna Polska. Opisaliśmy, że polscy przedsiębiorcy z Filipin jeszcze w sierpniu ubiegłego roku ostrzegli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że za umawianie spotkań w sprawie wiz oczekiwane są łapówki - na rynku pojawiają się oferty błyskawicznej pomocy w tej sprawie. Urzędnicy MSZ zarzuty odpierają i zapewniają, że wspomniane oferty to klasyczne oszustwo, które nie pomaga nikomu w zdobyciu lepszej pozycji w kolejce. Z kolei centrum wizowe na Filipinach było kontrolowane i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Afera wizowa trwa nadal? Filipińska polityk pisze do WP

Afera wizowa trwa nadal? Filipińska polityk pisze do WP

Rzecznik MSZ zarzucił nam, że polscy przedsiębiorcy wypowiadają się w materiałach bez podania nazwisk. Sugerował przez to, że są niewiarygodni. Tymczasem Wirtualna Polska, kierując pytania prasowe do MSZ, przytoczyła treść oficjalnej skargi, złożonej przez polskiego przedsiębiorcę z Manili, podpisanej właśnie imieniem i nazwiskiem. Domaga się on wyjaśnień w sprawie braku dostępności terminów spotkań wizowych, wskazał nazwy firm, które oferują załatwienie sprawy za "opłatą". Rozmówcy WP wolą zachować anonimowość, obawiając się, że krytykowani urzędnicy będą utrudniać im procedury wizowe.