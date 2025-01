Skandal z polskimi wizami na Filipinach. Ich polityk ostro atakuje Radosława Sikorskiego

Popularna filipińska polityk żąda od polskiego MSZ i ambasady podjęcia "natychmiastowych działań" chroniących obywateli Filipin przed oszustwami. To kolejny wątek sprawy nagłośnionej przez WP. Tysiące Filipińczyków nie może umówić się w konsulacie na spotkanie w sprawie wizy pracowniczej do Polski. Powszechne są za to oferty wykupienia takiego spotkania za łapówkę.