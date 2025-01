Skandal z wizami. Polska ambasada na Filipinach chce wyjaśnień

"Ambasada RP na Filipinach przekazała do Departamentu Spraw Zagranicznych Filipin notę werbalną w związku z niepokojącymi informacjami o ingerencji osób trzecich w proces wydawania polskich wiz. Polska ambasada w Manili zwróciła się o wyjaśnienie tej sytuacji, wykrycie oszustów oraz ich ukaranie " - czytamy we wpisie MSZ zamieszczonym na portalu X.

Wroński wskazywał, że w materiale WP wypowiadają się bez podania nazwisk rzekomi polscy przedsiębiorcy, którzy uprawdopodabniają tezę łapówek za wizy. - Są to pracownicy biur pośrednictwa pracy - dodał. - Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to nie pośrednicy biur pracy decydowali o tym, ilu pracowników przyjedzie do Polski, tylko żeby decydował o tym tylko i wyłącznie Konsul RP - przekonywał Wroński.