Serdecznie witał się z Putinem. Dosadne komentarze w sieci

Jednak oficjalne zdjęcia ze szczytu dodały oliwy do ognia. Widać na nich jak Gutteres z uśmiechem ściska dłoń prezydenta Rosji Władimira Putina, pochylając się w pełnym szacunku geście. Do tego w sieci pojawiły się również nagrania, jak sekretarz ONZ wpada w objęcia Aleksandra Łukaszenki. Panowie życzliwie poklepują się po plecach, a Łukaszenka, nie chcąc wypuścić sekretarza ONZ, oplata go ramieniem i uśmiechnięci idą w kierunku fotoreporterów.