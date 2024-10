Jest gorzej, niż myślano. Stan brytyjskiego wojska alarmujący

Minister Healey wyjaśnił, że Wielka Brytania, podobnie jak wiele krajów, jest zdolna do prowadzenia operacji wojskowych. - Jeśli jednak nie jesteśmy gotowi do walki, nie jesteśmy w stanie odstraszać - podkreślił. Dodał, że w myśleniu NATO kluczowe jest nie tylko zdolność do obrony członków w razie potrzeby, ale także skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów.