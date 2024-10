Gruzja podporządkowana Rosji? Dziennikarz śledczy ostrzega

- Jeśli plany Rosji zadziałają, to będzie to koniec wolnej Gruzji – ocenił Grozew, szef działu śledczego portalu "The Insider". Aby złagodzić skutki takiego posunięcia, Kreml może "zaproponować" pokojową formę oddania Gruzji kontrolę nad Abchazją i Osetią Południową, które są okupowane od 2008 r.