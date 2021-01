Senator KO spodziewa się kolejnych odejść z partii

Bogdan Zdrojewski, komentując ruchy kadrowe w PO zapewnił, że sam jest przywiązany do partii i nie chce z niej odchodzić. Odnosząc się do opuszczenia Platformy przez Joannę Muchę powiedział, że jest daleki od tego, aby lekceważyć tę decyzję, ale jednocześnie nie zamierza przywiązywać do niej zbyt wielkiej wagi. - Bardziej interesuje mnie, jak będzie wyglądała Polska po pandemii i PiS-ie - przyznał na antenie RMF FM.