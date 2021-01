Kolejne wzmocnienie Szymona Hołowni. Jacek Bury dołącza do Polski 2050

Szymon Hołownia przedstawił na konferencji prasowej nowy transfer. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami został nim Jacek Bury. - W ruchu Polska 2050 chodzi nam o sprawczość i rozwiązywanie problemów. O to, żebyśmy posuwali ten świat do przodu i naprawiali Rzeczpospolitą, którą psują rządy Prawa i Sprawiedliwości - tłumaczył Hołownia.

Polityk dodał, że Bury nie pobiera wynagrodzenia za pracę w Senacie, a dietę przekazuje na cele charytatywne. Lider 2050 zapowiedział również, że to nie koniec niespodzianek na ten tydzień. W Białymstoku ma zostać przedstawiony kolejny samorządowiec. Wyraził również nadzieję, że w najbliższym czasie uda się założył koło parlamentarne.

- Polityka to jest służba publiczna. Powinny się tam znajdować osoby, które odniosły sukces zawodowy i są niezależne. Taką zasadą kieruję się podczas realizowania mandatu senatora, który sprawuję od roku. Mamy zbieżne wartości i podobne zasady - tłumaczył swoją decyzję Jacek Bury.

Dodał, że większość opozycji w senacie jest niezagrożona i "nie ma sensu zmieniać tego, co dobrze działa".

O transferze Burego do Hołowni informował nieoficjalnie Onet. Polityk do Senatu został wybrany z list Koalicji Obywatelskiej i zasiadał w klubie parlamentarnym KO. Nowy transfer zapowiadał niedawno lider Polski 2050.

- W styczniu dołączy do nas kolejny parlamentarzysta, z czego się bardzo cieszymy, bo to bardzo fajny człowiek - mówił w Radiu Plus Hołownia, który wykluczył, że chodzi o przedstawiciela Lewicy.