Nieoficjalnie: senator Koalicji Obywatelskiej przechodzi do Szymona Hołowni

Bury będzie senatorem niezrzeszonym. A jego przejście do ruchu Szymona Hołowni oznacza, de facto, że od Hołowni będzie zależeć większość w Senacie.

- Tym razem to nie będzie przedstawiciel Sejmu ale Senatu Rzeczpospolitej. Będziemy już obecni i w Sejmie i w Senacie. To polityk, który nie należy do żadnej partii - powiedział w piątek w TVN24.