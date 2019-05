Schetyna zapowiada rozszerzenie Koalicji Europejskiej. "Trzeba nie doprowadzić do recydywy PiS"

Przewodniczący PO zapowiedział, że szczegóły zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że KE wygra wybory do PE, a sojusz między partiami będzie obowiązywał również przed wyborami parlamentarnymi.

Grzegorz Schetyna wziął udział w piątek w debacie z amerykańskim historykiem Timothym Snyderem. Dyskusja odbywała się pod hasłem: "Jak pokonać populizm. Teoria i praktyka". Lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że do Koalicji Europejskiej dołączą kolejne podmioty. Na razie sojusz tworzą: PO, PSL, SLD, Nowoczesna oraz Zieloni.

- To wszystko co wspólne udało nam się położyć obok siebie i zbudować koalicję składającą się z pięciu partii politycznych, którą teraz w następnym kroku, przyszłym tygodniu będziemy rozszerzać o następnie podmioty - mówił Schetyna, cytowany przez portal 300polityka.pl. Koalicja Europejska została powołana w lutym, z myślą o tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.